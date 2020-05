Montpellier : Souleymane Camara, fin de 13 ans de présence

Un monument quitte le Montpellier HSC cet été. Souleymane Camara, présent depuis 13 saisons, ne reportera plus le maillot des Montpelliérains.

Montpellier HSC : fin de parcours pour Souleymane Camara

Souleymane Camara ne prolongera pas son contrat avec le Montpellier HSC. Agé de 37 ans, il n’aura pas eu la chance de prolonger comme son coéquipier et ami Vitorino Hilton (42 ans). L’attaquant sénégalais va donc quitter le club héraultais, comme l’a assuré Laurent Nicollin. « On a échangé vendredi et la décision a été prise », a déclaré le président montpelliérain dans Le Midi Libre.

Quel avenir pour le Sénégalais ?

L’histoire entre l’attaquant sénégalais et le Montpellier HSC n’est peut-être pas totalement finie. Le club lui laisse la possibilité de se reconvertir dans le staff. « Maintenant, il réfléchit à sa reconversion. On lui a laissé un délai pour savoir ce qu'il veut faire, s'il veut entraîner ici. Il est dans la situation des anciens, on lui laisse la porte ouverte », a expliqué Laurent Nicollin.

Présent au Montpellier HSC depuis 2007, Souleymane Camara est le joueur le plus capé du club (433 matches) devant Pascal Baills (429). Cette saison, il n’a marqué aucun but, mais avec un total de 76 buts, il est le 2e meilleur buteur de l’histoire du club, derrière Laurent Blanc (84 réalisations).

Le Montpellier HSC a décidé de rendre un hommage mérité à Souleymane Camara lorsque la situation sanitaire le permettra. « On verra quand le public pourra revenir. Mais on lui rendra l'hommage qu'il mérite », a promis le président Laurent Nicollin.