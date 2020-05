RC Lens: Grosse reconnaissance pour les Sang et Or en L1 et L2

Le RC Lens, un des plus grands clubs de l’histoire du football français, revient dans l’élite avec une première reconnaissance. Son Stade Bollaert-Delelis impose le respect et ce sont les chiffres de la saison 2019-2020 qui le disent.

Le RC Lens a le 5e stade le plus fréquenté de France

Le Racing Club de Lens disputera ses prochaines rencontres de Ligue 1 au Stade Bollaert-Delelis, une enceinte qui impose le respect pour sa fréquentation par ses fans. Le stade du RCL arrive à la 5e place au classement des stades de football les plus fréquentés de France cette saison avec prise en compte des deux plus grands championnats français Ligue 1 et Ligue 1.

En effet, ce sont en moyenne 26 666 supporters qui ont régulièrement pris place au Stade Bollaert-Delelis lors des matchs du RC Lens. Ce magnifique stade du club nordiste est grand de 38 223 places qui justifient les 70 millions d’euros investis dans sa rénovation. Dans le championnat Ligue 2 où évoluaient les Lensois cette saison, Bollaert-Delelis arrive 1er du classement devant le Stade Marcel Picot de l’As Nancy ou encore Michel-d’Ornano du Stade Malherbe Caen.

En Ligue 1, le stade du RC Lens arrive 5e derrière le Vélodrome de l’OM, le Parc des Princes du PSG, le Groupama Stadium de l’Olympique Lyonnais ou le stade Pierre Mauroy de Lille OSC.