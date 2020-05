Montpellier HSC : Joris Chotard est sur son petit nuage

Après une première saison convaincante avec Montpellier, Joris Chotard revient sur l’aide qu'il a reçu de ses coéquipiers pour qu’il puisse s’intégrer aisément dans le groupe professionnel, ainsi que sur son temps de jeu, qui le satisfait grandement.

Un joueur issu du centre de formation

Issu du centre de formation de Montpellier, Joris Chotard a réussi à séduire les supporters et dirigeants héraultais, qui compte sur lui pour devenir l’un des cadres de cette équipe. Si l'adaptation au monde professionnel peut parfois s'avérer compliquée, elle s'est plutôt bien passée pour lui.

Dans un entretien accordé à 100% Paillade, le jeune milieu de terrain est revenu sur son temps de jeu et sur son adaptation à la Ligue 1 Conforama :

« Je ne pensais pas autant jouer avec les pros. Tout le monde m’a rassuré, mes amis aussi et notamment Jordan Ferri qui était avec moi dès le début, il a eu beaucoup de gestes positifs envers moi pour que je puisse prendre confiance sur les terrains. Puis, malheureusement, il y a eu les blessures ou suspensions de mes coéquipiers qui m’ont permis de grapiller du temps de jeu. J’ai essayé de jouer simple même si les premiers matchs étaient compliqués, le temps de prendre mes marques dans ce monde professionnel. Et grâce à mes collègues, petit à petit, j’ai joué plus naturellement. »

Joris Chotard a grapillé du temps de jeu cette saison

C’est en septembre 2019 que Joris Chotard signe son premier contrat professionnel au Montpellier HSC. Il a eu des opportunités pour jouer et montrer son talent, et le natif d’Orange ne s’est pas fait prier. Le natif d'Orange a réussi à gagner la confiance de Michel Der Zakarian, qui l’a utilisé à 23 reprises cette saison, pour un but face à l’AS Nancy-Lorraine et une passe décisive face au Amiens SC.