Ex-FC Nantes : Claudiu Keseru évoque son passage au FCN

S’il était considéré comme un grand espoir du football roumain, Claudiu Keseru n’a jamais réussi à s’imposer au FC Nantes. Aujourd’hui, le joueur de 33 ans se souvient de son expérience de 7 ans, et des écarts de comportement au FCN.

FC Nantes : Claudiu Keseru, un potentiel gâché

Alors qu’il a commencé à évoluer sous le maillot du FC Nantes à seulement 17 ans, Claudiu Keseru, considéré à l'époque comme un grand espoir roumain n’a pas réussi à s’imposer. Malgré son potentiel technique, ses lacunes sur le plan physique et son comportement n’ont pas permis à l’attaquant de 33 ans d'avoir la carrière qui aurait pu être la sienne. En 7 saisons au FCN, le natif d’Oradea a disputé 97 matchs durant lesquels il n'a inscrit que 16 buts et délivré 3 passes décisives.

Pour le site officiel du FC Nantes, Claudiu Keseru est revenu sur son passage au FC Nantes. « Pour être sincère, je ne regrette jamais ce que j'ai pu faire dans ma vie », dit-il d'entrée de jeu. « Mais, c'est sûr que j'aurais pu donner encore davantage lors de mon passage dans ce grand club qu'est le FC Nantes. En revanche, toutes les "bêtises" que j'ai pu faire en étant plus jeune, ont pu m'aider à grandir et à atteindre ma maturité sportive lorsque j'étais un peu plus âgé...»

Poursuivant, le roumain explique qu'en « France, un jeune peut atteindre sa maturité sportive vers 20-22 ans et peut-être qu'un garçon des pays de l'Est l'atteindra plus tard (25-27 ans). Selon moi, c'est à cet âge-là qu'on prend conscience que ce qu'on doit apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris », dit-il. « Si j'avais à refaire ce choix de quitter ma famille aussi jeune, je le referais les yeux fermés, même si j'ai passé de nombreuses nuits à pleurer dans ma chambre au centre, durant deux, trois mois. Ces moments étaient uniques et j'ai pu me forger mon caractère. Je suis arrivé comme un enfant ici et je suis parti comme un homme, prêt à affronter la vie et affronter mes responsabilités. »

Claudiu Keseru a trouvé la paix à Ludogorets Razgrad

Alors qu'il évoluait sous les couleurs des canaris, Claudiu Keseru a été prêté au FC Libourne, Tours FC puis à Angers SCO qu'il rejoindra ensuite définitivement en 2010. En 2013, il file au SC Bastia avant de rentrer dans son pays au Steaua Bucarest. L'attaquant file après à Al-Gharafa SC, au Qatar, avant de s'engager en Bulgari où il évolue toujours sous les couleurs de Ludogorets Razgrad depuis près de 5 saisons.

Keseru a trouvé la paix dans ce club où il réalise ses meilleures performances de footballeur. En 195 matchs toutes compétitions confondues, il a inscrit 115 buts.