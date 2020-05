La Vente de l’OM fortement recommandée à Frank McCourt

« L’OM n'est pas à vendre », c’est ce qu’assure à longueur de journée Jacques-Henri Eyraud. Cette vente de l’OM est pourtant souhaitée après les derniers développements de l’actualité du club, notamment le départ en attente d’officialisation de l'entraîneur André Villas-Boas.

Vente de l’OM : un départ de Frank McCourt demandé

La vente de l’OM est peut-être la seule vraie solution à la crise financière qui secoue le club. Les supporters l’ont bien compris et ne comptent pas rester les bras croisés. Alors qu’on dit le Prince Al-Walid ben Talal intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud et son patron Frank McCourt ne cessent de fermer la porte à une vente de l’OM.

Le club a récemment limogé Andoni Zubizarreta, ce qui a enclenché une envie de départ de l’entraîneur André Villas-Boas. Malgré une offre des dirigeants marseillais pour retenir le portugais, celui-ci aurait réaffirmé qu'il ne restera pas. Une gestion du club ponctué de crises à répétition qui pousse aujourd’hui les fans de l’OM à souhaiter un coup de balai au sommet.

Pour ce faire, une pétition a été lancée par un supporter de l’Olympique de Marseillais pour que Frank McCourt accepte la vente de l’OM. « Pour le bien de notre club. Vendez », tel est le nom de la pétition qui devrait forcer l’américain à réaliser combien sa gestion du club est décriée. Frank McCourt, aussi riche soit-il, ne montre pas de preuves concrètes de ses ambitions pour l’écurie phocéenne. Sa mauvaise gestion des cas Andoni Zubizarreta et André Villas-Boas met en place les germes de la détestation dont il pourrait souffrir de la part des fans la saison prochaine.

Les x erreurs de McCourt et Eyraud pointées

L'OM s'est qualifié pour la Ligue des Champions de la saison prochaine. La direction aurait donc dû garder son entraîneur et recruter de nouveaux joueurs d'un niveau plus élevé pour crédibiliser un minimum le fameux "Champions Project" chanté par son propriétaire Frank McCourt. Or le président Jacques-Henri Eyraud a plutôt annoncé à Villas-Boas la nécessité pour l' OM de vendre pour 60 millions d'euros de joueurs au mercato estival. Rien que cette projection justifie à elle seule la décision du portugais de quitter le club. Si en plus son homme de confiance Andoni Zubizarreta est limogé, plus rien ne le retient à l'OM qu'il devrait d'ailleurs quitter dans les prochains jours.

Beaucoup souhaitent donc que le prochain propriétaire de l’Olympique de Marseille, un des 3 plus grands clubs de football français, unique vainqueur d’une Ligue des Champions, soit plus ambitieux avec les moyens de sa politique. L’initiateur de la pétition, un certain Cyril Lopez a lancé : « Supporters Marseillais, montrons à Franck McCourt que nous voulons qu'il vende l'OM. Des repreneurs seraient intéressés, ne passons pas à côté de cette belle occasion. McCourt et Eyraud sont en train de tuer notre club suite à leurs X erreurs. Faisons faire le tour du monde à cette pétition. »

Ambiance assurée dans les travées du stade Vélodrome la saison prochaine.