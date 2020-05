Julien Stéphan s’est confié sur le site officiel du Stade Rennais. Le mercato du SRFC a fait partie des sujets évoqués par l’entraîneur rennais. Il estime que les Bretons doivent réaliser un marché des transferts mouvementé en prévision de la Ligue des champions.

Stade Rennais : Julien Stéphan souhaite un mercato mouvementé

Performant sur le banc du Stade Rennais depuis 2 saisons, Julien Stéphan a déjà remporté la coupe de France et qualifié les Bretons en Ligue Europa. Troisième de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré du championnat, le club rennais est qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions et pourrait accéder aux phases de groupes. Le tacticien breton a alors abordé le mercato estival avec sa direction.

« Le dossier recrutement est important. Nous avons des décisions collégiales importantes à mener pour avoir un effectif plus dense, le plus équilibré et le plus performant possible pour la saison prochaine », a expliqué le coach de 39 ans.

Julien Stéphan souhaite l'arrivée de nouveaux joueurs au mercato estival pour avoir un effectif compétitif pour accroitre les chances du club de faire un bon parcours aux tours préliminaires de la Ligue des champions. « Il y aura certainement un calendrier où les matches s’enchaîneront tous les trois jours. Il faudra pouvoir performer dans la durée. Pour l’instant, on est qualifiés pour le tour préliminaire de la Champion’s League. Il y a des incertitudes sur les dates du troisième tour de qualification. On se prépare en conséquence », a-t-il indiqué Julien Stéphan, lié au Stade Rennais jusqu'en juin 2022.