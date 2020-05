OM : Succession de Zubizarreta, grosse décision de McCourt

Andoni Zubizarreta limogé, l’OM est désormais en quête de son successeur. Pour dénicher un nouveau directeur sportif pour l’Olympique de Marseille, Frank McCourt et son staff auraient déjà avancé leurs pions.

Andoni Zubizarreta : un premier pas franchi pour sa succession ?

L’OM a démis Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif jeudi dernier. Pour que le poste ne reste pas longtemps vacant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient déjà entrepris des démarches pour nommer un nouveau directeur sportif. Selon les informations de La Provence, les dirigeants olympiens se seraient tournés vers un cabinet basé à New York pour trouver un profil crédible pour la succession de l’ancien patron du recrutement barcelonais (2010-2015). La démarche des dirigeants marseillais n’est pas vraiment étonnante. Le poste ne devrait pas rester longtemps vacant et le successeur de l’Espagnol de 58 ans devra être compétent.

En revanche, le quotidien régional annonce que le cabinet new-yorkais est en quête de cet oiseau rare depuis environ 1 mois et aurait rencontré plusieurs candidats attirés par la succession d’Andoni Zubizarreta. Le média indique également que le profil recherché ne semble plus être celui d’un directeur sportif pur sang. Frank McCourt et son staff semblent désormais en quête d’un directeur général chargé du football et capable de s'occuper du business et du développement à l'international… Or, cette fonction ressemble déjà à celle de Laurent Colette, présent à l’OM depuis 2 ans.