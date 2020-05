RC Lens Mercato : Intérêt du Racing Club pour Monconduit

En plus de Gaël Kakuta, le RC Lens lorgnerait un autre joueur d’Amiens SC, Thomas Monconduit (29 ans), en vue d'un transfert cet été.

RC Lens : En plus de Kakuta, Monconduit visé à Amiens !

Des clubs de Ligue 1, dont le promu RC Lens convoite les joueurs d’Amiens SC relégués en Ligue 2. Le Racing Club de Lens cherche à faire revenir Gaël Kakuta, au sein de son club formateur. Le recrutement de ce dernier est d’ailleurs une priorité dans le Nord.

Et ce n’est pas tout ! L’un des coéquipiers du milieu offensif de 29 ans intéresserait également les Sang et Or. D’après les indiscrétions du Courrier Picard, le profil de Thomas Monconduit plait à Franck Haise en quête de renforts pour tenir la route dans l’élite.

Le RC Lens n’est cependant pas seul sur les traces du milieu défensif amiénois. La source croit savoir que le FC Lorient et Angers SCO sont également sur les rangs pour tenter de recruter le natif de Drancy (France). À Amiens SCO depuis juin 2015, Thomas Monconduit sera en fin de contrat le 30 juin 2021 et son coût est estimé à 2 M€ par Transfermarkt. Cette saison, il a fait 23 apparitions au sein de l’équipe de Luka Elsner, dont 19 en Ligue 1.