Strasbourg Mercato : Les vérités de Laurey sur le cas Simakan

Dans le collimateur de plusieurs clubs étrangers, Mohamed Simakan quittera-t-il Strasbourg lors du prochain mercato ? L’entraineur Thierry Laurey a fait passer un message très clair pour son défenseur polyvalent.

Mohamed Simakan, Thierry Laurey veut le conserver

Mohamed Simakan (20 ans) est la pépite du Racing Club de Strasbourg. Après une saison pleine d’espoirs et une maturité déconcertante en défense, le jeune joueur suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le Borussia Dortmund, Leipzig, Francfort, Everton, le FC Séville ou encore Southampton… tous ont envoyé des hommes pour venir établir des rapports sur le défenseur alsacien.

Cette forte concurrence devrait faire monter les enchères pour Mohamed Simakan. « On sait que ça peut arriver. À tout moment, des clubs peuvent arriver et faire de grosses offres », a reconnu Thierry Laurey dans des propos rapportés par 20 Minutes.

Une vente du natif de Marseille pourrait donc rapporter gros au RCSA. Mais les intentions sont claires pour Thierry Laurey. L’entraineur alsacien souhaite conserver son jeune défenseur central pour la saison prochaine. « Le but du jeu n’est pas non plus de brader tout le monde, mais de gérer l’effectif tranquillement pour garder une certaine unité (…) lui et d’autres joueurs. Aujourd’hui, on a une équipe cohérente donc je ne veux pas laisser partir qui que ce soit », a-t-il précisé.

Toutefois, Thierry Laurey sait que tout reste encore possible dans ce dossier. « Si quelqu’un doit nous quitter, on s’adaptera », a-t-il conclu.