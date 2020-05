Real : Totti, les dessous de son refus de l’offre madrilène

Désormais à la retraite, Francesco Totti avait reçu une offre de folie du Real Madrid alors qu’il évoluait avec l’AS Rome. L’ancien attaquant italien a refusé cette offre pour des raisons personnelles.

Offre mirobolante du Real Madrid pour Francesco Totti ?

Performant à l’AS Rome dont il était le joueur majeur, Francesco Totti avait été convoité par le Real Madrid. Les Madrilènes auraient même formulé une proposition alléchante pour convaincre l’ex-international italien de signer. « J'avais l'intention d'y aller, il y avait 80 % de chances. La Roma n'était pas dans sa meilleure période. Le Real m'offrait beaucoup d'argent, ils étaient prêts à tout pour que je vienne, sauf à me donner le brassard de capitaine qui appartenait à Raul. C'était le joueur qui devait toucher le plus gros salaire parce qu'il était le capitaine et le symbole. N'importe quel joueur qui arrivait devait gagner moins que Raul », a révélé l’ancien capitaine de l’AS Rome dans une interview accordée à Libero.

Francesco Totti a choisi de rester fidèle à l’AS Rome

Mais Francesco Totti n’a pas succombé aux sirènes madrilènes. Il a préféré rester fidèle à l’AS Rome et se montrer différent des autres joueurs. « J'ai pris la décision de rester à la Roma avec le coeur. Je l'ai prise en pensant aux supporters, à mes amis, à ma famille. C'était faire quelque chose de différent par rapport aux autres grands joueurs. Beaucoup allaient au Real, au Barça, au Bayern... Je me sentais différent. J'étais un bon joueur et en plus j'étais différent parce que j'ai toujours joué avec le même maillot », a expliqué l’Italien qui a finalement défendu les couleurs de l’AS Rome 786 fois pour 307 buts toutes compétitions confondues.