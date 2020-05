Montpellier : Geronimo Rulli, Nicollin pousse son 1er pion

Laurent Nicollin et son staff n’ont pas l’intention de laisser Geronimo Rulli retourner à la Real Sociedad en fin de saison. Mais le Montpellier HSC n’a pas les moyens de lever l’option d’achat du dernier rempart argentin. Le président montpelliérain a donc entrepris une première démarche auprès des dirigeants du club de Liga et dit attendre la réponse.

Le Montpellier HSC sollicite un nouveau prêt de Geronimo Rulli

Laurent Nicollin n’a pas caché que la priorité du mercato estival du Montpellier HSC était de trouver un gardien en cas de départ de Geronimo Rulli, prêté par la Real Sociedad l’été dernier. Performant dans les cages du Montpellier HSC, le gardien argentin a réalisé 11 clean-sheets en 28 matches cette saison. Pour Laurent Nicollin et son staff, il faut garder Geronimo Rulli, et pour cela, lever l’option d’achat de 11 millions d’euros fixée par le club de Liga. Or, Laurent Nicollin a récemment avoué sur les antennes de RTL que le club héraultais « n’aura pas la surface financière pour faire un mercato conséquent ».

Les dirigeants montpelliérains ont donc sollicité une prolongation du prêt de Geronimo Rulli. En retour, le Montpellier HSC sera obligé de lever l’option d’achat en fin de saison 2020-2021. La Real Sociedad n’a pas encore répondu à la propositions du Héraultais. « On attend un retour », a confié le président montpelliérain au Midi Libre.

Pour sa part, le dernier rempart de 27 ans ne sait toujours pas s'il veut prolonger son prêt dans l'Hérault, à en croire le quotidien local.