Strasbourg Mercato : Bonne nouvelle pour Benjamin Corgnet

En fin de contrat en juin prochain, Benjamin Corgnet va quitter le Racing Club de Strasbourg cet été. Le milieu de terrain tient déjà une nouvelle porte de sortie.

Benjamin Corgnet tient une nouvelle touche

C’est désormais officiel, Benjamin Corgnet ne poursuivra pas son aventure à Strasbourg. En fin de contrat en juin, le milieu de terrain ne sera pas conservé par le club alsacien, à l’instar d’Abdallah Ndour et Jérémy Grimm.

Désormais libre de tout engagement, le joueur de 33 ans n'entend pas pour autant raccrocher ses crampons. C'est ce qu’il a récemment confié lors d’un entretien accordé au journal L’Alsace. « Dans mon esprit, il n'est pas question d'arrêter. J'ai toujours envie d'apporter à un groupe. Pour l'instant, je vais participer aux entraînements du Racing jusqu'au 29 mai. Ensuite, j'aviserai », a-t-il déclaré.

Benjamin Corgnet est sur le marché et espère surtout « trouver un challenge intéressant ». Il souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et cela tombe bien, puisqu’un club de Ligue 2 aimerait le recruter cet été. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’ancien joueur de Lorient et de l’ASSE serait en « contact très avancé » avec le Stade Malherbe de Caen.

Le SM Caen aurait bien l’intention de le recruter lors du prochain mercato. Après un passage difficile en Alsace, Benjamin Corgnet pourrait donc se relancer en Ligue 2 la saison prochaine.