OM Mercato : Zubizarreta limogé, Alvaro a une grosse crainte

Alvaro Gonzalez, qui a clamé plusieurs fois son souhait de rester à l’OM, se pose des questions sur son avenir avec le départ d’Andoni Zubizarreta, qui pourrait être suivi de celui d’André Villas-Boas.

Alvaro Gonzalez n’exclut plus un départ de l’OM

Arrivé à l’OM l’été dernier grâce à un prêt avec option d’achat en provenance de Villarreal, Alvaro Gonzalez est rapidement devenu le véritable patron de la défense olympienne et un chouchou du Vélodrome. En retour, le défenseur central espagnol est tombé fan de l’Olympique de Marseille et n’a pas caché qu’il désirait rester la saison prochaine. Le joueur de 30 ans espérait donc que les dirigeants marseillais lèvent son option d’achat (8 millions d’euros).

Mais le licenciement d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui a fait venir Alvaro Gonzalez à l’OM, et le possible départ de l’entraîneur André Villas-Boas, pourraient tout chambouler. « J'espère que ça va se régler mais il y a aussi la situation actuelle assez agitée. La personne qui m'a fait confiance est partie et on va voir ce que décide le coach qui était aussi l'homme de confiance d'Andoni. J'attends de voir ce que décide le club », s’est inquiété l’ancien de l’Espanyol Barcelone, lundi dans l'émission Carrusel Deportivo sur La Cadena Ser.

Alvaro Gonzalez vit désormais un véritable ascenseur émotionnel et ne sait plus s’il sera conservé ou pas par l’écurie phocéenne. « Pour le moment on ne sait rien. C'est assez bizarre car on passe de l’énorme joie de se qualifier en Ligue des Champions à voir des licenciements au club. On ne sait pas quelle est la situation actuelle au club. Si ça bouge pour les postes importants dans le club imaginez ce que ça peut être pour les joueurs qui sont juste des pions et on est 25... », a-t-il ajouté.