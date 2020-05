Trophées UNFP : Officiel, pas de cérémonie cette année

Les trophées UNFP, l'équivalent footballistique des César du cinéma, n'auront pas lieu cette année, a officialisé l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels.

Saison inachevée, pas de trophées UNFP du football

Les trophées UNFP du football, qui ont pour habitude de récompenser les joueurs pour leurs performances au cours de la saison venant de s'écouler, n'auront pas lieu cette année, a indiqué l'UNFP elle-même. Les circonstances à la fois sanitaires (mesures barrières) et sportives (saison inachevée) ont convaincu le syndicat des joueurs d'annuler l'événement. « Au-delà d'une saison écourtée et des difficultés - voire de l'impossibilité - d'organiser la traditionnelle soirée de gala au regard des dispositions sanitaires, le coeur du football professionnel français n'est aujourd'hui ni à la fête, ni aux récompenses individuelles en cette période de crise » s'est expliquée l'UNFP dans un communiqué relayé par L'Equipe.

L'an passé, Kylian Mbappé (PSG) avait été élu meilleur joueur et meilleur espoir de Ligue 1, Mike Maignan (LOSC) meilleur gardien, et Christophe Galtier (LOSC) meilleur entraîneur. En Ligue 2, Gaëtan Charbonnier (Stade Brestois) s'était vu décerner le prix de meilleur joueur, Vincent Demarconnay (Paris FC) celui de meilleur gardien, et Pascal Gastien (Clermont Foot) celui de meilleur entraîneur. Dzsenifer Marozsan (OL) et Marie-Antoinette Katoto (PSG) avaient reçu les prix respectifs de meilleure joueuse et meilleure espoir. Karim Benzema (Real) avait quant à lui été désigné meilleur joueur français évoluant à l'étranger.