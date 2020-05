Ligue des Champions : Le plan de l'UEFA pour finir la saison

L'UEFA semble déterminée à terminer coûte que coûte la Ligue des Champions, quitte à en modifier les règles. Une nouvelle formule pourrait voir le jour en août.

Formule express et Final Four en Ligue des Champions ?

Alors que la Ligue des Champions devrait reprendre en août avec la fin des huitièmes de finale, un groupe de travail incluant l'UEFA, le syndicat des clubs européens, et les ligues européennes, étudie la mise en oeuvre d'une formule inédite pour pouvoir terminer cette édition de la Ligue des Champions. Le quotidien espagnol As révèle que les quarts de finale pourraient se jouer sur un seul match, avant que le Final Four ne soit introduit. Ce système verrait se dérouler les demi-finales sur une seule manche également, puis la finale quelques jours plus tard, le tout dans la même ville d'Istanbul.

Avant que ce nouveau format ne puisse se dérouler, quatre équipes doivent encore rejoindre le PSG, l'Atlético, Leipzig et l'Atalanta. Les vainqueurs de Juventus-OL, Naples-Barcelone, Bayern-Chelsea et City-Real seraient intégrées si ce procédé devenait effectif. Ce nouveau modèle pourrait permettre aux joueurs de partir en vacances avant le début de la nouvelle saison. Cependant, rien n'est encore officiel, le comité exécutif se réunira le 17 juin pour décider de la conformité de cette proposition. Aucune information n'est encore tombée pour la Ligue Europa, dont les huitièmes de finale devraient avoir lieu le 6 août.