OM : Offre de prolongation à Villas-Boas, la vérité éclate

André Villas-Boas a refusé une offre de prolongation de l’OM. L’Olympique de Marseille vient de révéler les détails de cette proposition dans le but de mettre fin à des mensonges publiés par les médias.

Les détails de la prolongation présentée à André Villas-Boas

Mécontent de l’éviction d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui l’a fait venir à l’OM, André Villas-Boas n’exclut pas d’abandonner le banc olympien. Pour prévenir cette éventualité, l’Olympique de Marseille a proposé une offre de prolongation au technicien portugais. Selon le club phocéen, les médias ont répandu des mensonges sur cette proposition refusée par l'ancien manager de Chelsea.

L’OM a donc répondu via un communiqué pour mettre fin à ces « informations erronées dans la presse du jour concernant la prolongation de contrat proposée à André Villas-Boas » afin de « rétablir la réalité des faits ». Le communiqué annonce que, soutenu par le propriétaire Frank McCourt, « la semaine dernière, le Président de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat ». Laquelle a été formulée lundi en fin de journée et dont les détails sont « 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là ».

Pour le reste, le communiqué évoque l’« instabilité chronique » dont a souffert le club olympien depuis 20 ans et rappelle que sur cette période, « seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas avec cette proposition. » Les dirigeants marseillais considèrent cette offre comme une preuve de « la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne. »