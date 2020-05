OL : Mathieu Valbuena revient sur son passage à l'OL

Première saison compliquée, retour au haut niveau... Mathieu Valbuena est revenu sur son passage à l'Olympique Lyonnais alors qu'il était l'invité de l'émission OL Night System.

OL-Ajax, le grand regret de Mathieu Valbuena

Ce mardi, Mathieu Valbuena est revenu sur les événements marquants de son passage entre Rhône et Saône. En premier lieu, son arrivée et sa relation avec les Bad Gones. "Ils avaient dit qu"ils me jugeraient sur le terrain mais ils n'étaient pas trop pour ma venue" a confié "Petit Vélo". Et malheureusement, sur le terrain, le natif de Bruges répond rarement présent puisque sa première saison à l'OL est conclue par 2 buts en 33 rencontres. Le début de saison de l'actuel joueur de l'Olympiakos avait été marqué par sa pendaison simulée dans le Vélodrome lors de OM-OL, un événement "dur car violent et méchant" mais qu'il a voulu prendre positivement car cela témoignait qu'il avait été aimé.

Mais Mathieu Valbuena ne veut pas rester sur un échec, il souhaite "réussir, tout donner, et rendre la confiance accordée". Si le début de saison suivante est du même calibre que la précédente, l'homme aux 331 matchs avec l'OM se réveille au mois de novembre. Il prend finalement part à 43 matchs et inscrit 10 buts toutes compétitions confondues, ce qui fait de la saison 2016/2017 sa meilleure statistiquement.

La demi-finale de Ligue Europa perdue contre l'Ajax malgré tout le suspense qu'elle a procuré (1-4, 3-1) reste un regret immense dans la carrière de Mathieu Valbuena. Selon l'ancien joueur du Dynamo Moscou, tout s'était alors joué au match aller : "on ne s'était pas bien mis en condition, on n'avait pas bien préparé le match. On s'est dit qu'il fallait contrôler ce match aller et qu'au retour, on allait les tuer chez nous" a confié l'ex-international français (52 sélections, 8 buts).

Sous contrat avec l'Olympiakos jusqu'en 2021, Mathieu Valbuena devrait avec son équipe, reprendre le championnat de Grèce le premier week-end de juin.