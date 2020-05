Montpellier HSC : Hilton révèle les secrets de sa longévité

Âgé de 42 ans, Vitorino Hilton vient de prolonger d'un an au Montpellier HSC. Le défenseur central brésilien a dévoilé sa méthode pour rester performant sur une telle durée.

Vitorino Hilton ne pense pas à son âge

Vitorino Hilton ne veut toujours pas raccrocher les crampons malgré son âge avancé. Pour être encore présent sur les pelouses, le Brésilien applique une recette très simple, à savoir oublier son âge. « Il faut s'entraîner tous les jours. Je ne me prépare pas d'une façon particulière pour démarrer tous les jours. J'essaie d'oublier mon âge. Je le mets de côté. Parfois, j'oublie que j'ai 42 ans et que je joue à côté de Joris Chotard qui a 18 ans ! Je pense que c'est ce qui fait aussi que je suis toujours en forme et que je me donne à fond », a-t-il expliqué sur RMC Sport.

Un passionné de football

L’ancien Marseillais est encore en activité malgré ses 42 ans. D'après lui, cette longévité s'explique par le fait que la « passion du football est toujours là. » Poursuivant, il a ajouté : « Je suis amoureux du football depuis tout petit. Je pense que c'est ça qui fait que je suis toujours à fond : je suis un passionné de football. » Mais Vitorino Hilton sait que la retraite approche à grands pas. « Je sais très bien que je vais commencer à réfléchir cette saison à l'après-foot. J'ai conscience qu'il y a une fin de carrière et qu'il faut que je me prépare », a déclaré le capitaine montpelliérain.

Le Brésilien compte 321 matches avec le Montpellier HSC, ce qui fait de lui le 6e joueur le plus capé de l’histoire du club héraultais. S’il joue 17 matches la saison prochaine, Vitorino Hilton atteindra la barre symbolique des 500 apparitions en Ligue 1.