OL Mercato : Un jeune joueur formé à Lyon signe à Sochaux

Laissé libre par l’OL, son club formateur, Lilian Perrier, un jeune milieu défensif de la génération 2000, a déposé ses valises au FC Sochaux-Montbéliard, club de Ligue 2.

OL : Lilian Perrier quitte Lyon pour le FC Sochaux

Pensionnaire de l’académie de l’Oympique Lyonnais depuis 2013, Lilian Perrier n’a pas été conservé par le club rhodanien. Libéré par celui-ci, il s’est engagé avec le FC Sochaux Montbéliard. Le milieu défensif de 20 ans a annoncé sa nouvelle signature sur son compte Instagram. « Next challenge (prochain défi, NDLR) », a-t-il annoncé sur le réseau social. La recrue des Lionceaux a illustré son message par une photo de lui tenant le maillot de Sochaux entre ses mains.

Lilian Perrier fait en effet partie d’un groupe d’une trentaine de joueurs libérés par l’académie de l’OL. En février 2018, il avait signé un contrat stagiaire qui courrait jusqu'en 2020. « C’est une vraie marque de confiance et cela donne envie d’aller encore plus loin. Je vais tout faire maintenant pour aller chercher le contrat professionnel et évoluer un jour au Groupama Stadium », avait-il déclaré.

Le natif de Saint-Priest-en-Jarez a fait partie de l'équipe U19 et la réserve de l'OL. Il avait disputé 4 matchs de l'UEFA Youth League avec l'OL en 2018. C'est désormais au FC Saochaux qu'il fera ses gammes.