Inter Mercato : Antonio Conte voudrait Achraf Hakimi

Achraf Hakimi arrive au terme de son prêt au Borussia Dortmund. Alors qu'il s'apprête à retourner au Real Madrid, l'Inter Milan préparerait une offensive.

50 M€ demandés par le Real pour Hakimi ?

Le 30 juin prochain, le prêt de 2 saisons d'Achraf Hakimi au Borussia Dortmund va expirer. Le Real Madrid va pouvoir récupérer un joueur aguerri pour concurrencer Dani Carvajal, à moins que l'Inter d'Antonio Conte n'arrache le Marocain au nez et à la barbe de Zinédine Zidane. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, les Nerazzurri seraient bel et bien intéressés par le profil du latéral de 21 ans. Le Real Madrid réclamerait alors pas moins de 50 M€ pour le joueur qui a disputé 17 matchs et marqué 2 buts sous ses couleurs en 2017.

Cependant, l'Inter Milan ne serait pas le seul intéressé puisque le PSG est lui aussi évoqué. Cette saison, il a brillé de mille feux avec le Borussia Dortmund, en marquant notamment 7 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue des Champions. Il a aussi délivré 10 passes décisives en Bundesliga. En deux saisons, l'international marocain (28 sélections, 2 buts depuis 2016) a disputé 66 matchs pour 10 buts avec les Jaune et Noir. Transfermarkt estime la valeur marchande d'Achraf Hakimi à 54 millions d'euros.