FC Nantes Mercato : Deux signatures officialisées d'un coup

Le FC Nantes a rendu officielle la signature de deux jeunes joueurs très prometteurs. Ils ont reçu chacun leur premier contrat professionnel, ce mardi 19 mai 2020.

FC Nantes : Contrat pro offert à Husejnovic et à Eneme-Bocari

Deux pépites de 19 ans de la réserve du FC Nantes ont franchi un palier. Le club leur a offert leur premier contrat professionnel. « Le FC Nantes est très heureux d'annoncer la signature du premier contrat professionnel du gardien de but, Adem Husejnovic et du milieu de terrain, Santiago Eneme-Bocari », a informé le club du président Waldemar Kita, sans indiquer la durée du bail des deux promus.

Adem Husejnovic est arrivé à Nantes en juillet 2015 et a intégré la réserve des Jaune et Vert cette saison, après avoir effectué ses classes dans les équipes jeunes du Club. Passé pro, « le natif de Tuzla (Bosnie-Herzégovine) continuera, dans un premier temps, son apprentissage sous les ordres de Pierre Aristouy et son staff », selon la précision des Canaris. Idem pour l’international équato-guinéen, Santiago Eneme-Bocari, débarqué au FC Nantes l'été 2018 en provenance de Cano Sport Academy de Malabo (en Guinée Équatoriale).

Les deux néo-pros vont ainsi continuer à faire leurs preuves avec la réserve nantaise, afin de convaincre l'entraineur Christian Gourcuff de leur donner leur chance au sein de l'équipe A.