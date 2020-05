Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud est impatient de rejouer

Benjamin Bourigeaud, le milieu offensif du Stade Rennais, a suivi la reprise de la Bundesliga ce week-end. S’il a trouvé le huis clos et le spectacle proposé un peu bizarres, le fait de regarder les matchs lui a donné envie de rejouer.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud étonné par le spectacle

Après 2 mois d’arrêt imposé par la pandémie de covid-19, la Bundesliga a repris ce week-end. Comme de nombreuses personnes, Benjamin Bourigeaud a suivi la reprise du championnat allemand. Le milieu de terrain du Stade Rennais a eu l’impression d’assister à des matches amicaux. « En plus à la télé ça fait assez drôle. On a toujours l'habitude de voir des matchs de foot avec des stades pleins, des ambiances. Là on aurait dit un match amical, même si pour eux ça comptait », a expliqué l’ancien Lensois à l’AFP.

Le Breton attend impatiemment la prochaine saison

Malgré ce retour « assez particulier » des joueurs de Bundesliga, Benjamin Bourigeaud aurait aimé « être à leur place ». Le joueur de 26 ans avoue une forte « envie » de "rejouer au football". Mais le Rennais est conscient qu’il « y a des risques liés à l'épidémie. Il y a tout un système médical, et le gouvernement, et la Ligue, qui ont décidé cet arrêt ».

Bourigeaud a défendu les couleurs de la formation bretonne 25 fois en Ligue 1 cette saison, arrêtée après 28 journées. 3e du championnat, il disputera les tours préliminaires de la Ligue des Champions la saison prochaine.