Ex-Bordeaux : Jules Koundé, une grosse perte pour les Girondins

S’il a su s’imposer dans l’effectif du FC Séville, Jules Koundé apporte un football différent de ce que l’on voit habituellement en Espagne, dans un style plus physique. Omar Da Fonseca revient sur la saison de l’ex-bordelais.

Un style de jeu différent du football espagnol

Après quelques matchs sur le banc en début de saison, Jules Koundé est monté en puissance et s’est installé comme titulaire en défense aux côtés de Diego Carlos. La recrue la plus chère de l’histoire du club (avec Rony Lopes) séduit en Espagne. Pour Top Girondins, Omar Da Fonseca, journaliste sportif, a donné son avis sur l’arrivée de Jules Koundé en Espagne et sur sa première saison :

« Au début, il est rentré quelques fois en jeu, et il m’a donné cette impression d’être un joueur très mature, très sûr. Je lui ai trouvé une autorité, une espèce de présence athlétique. Il est puissant. Je ne le connaissais pas trop. Séville l’a déjà plutôt bonifié. Je pense qu’il a des caractéristiques que le foot espagnol apprécie. C’est un joueur qui apporte d’autres choses que le footballeur espagnol, surtout dans le côté athlétique. »

Après Bordeaux, Jules Koundé confirme en Espagne

S’il a disputé son premier match en Coupe de France face à l’US Granville, le natif de Paris n’est plus sorti du 11 girondins jusqu’à son départ. Utilisé à 70 reprises en 1 an et demi, le défenseur central a également disputé une phase de groupe de Ligue Europa. Transféré ensuite au FC Séville en provenance des Girondins de Bordeaux en juillet 2019 pour un montant avoisinant les 25 millions d’euros, Jules Koundé confirme après ses deux bonnes saisons en Aquitaine. S’il a démarré plusieurs matchs sur le banc au début de saison, le joueur de 21 ans est ensuite devenu titulaire dans la défense de Julen Lopetegui, et a ainsi disputé 26 matchs cette saison, dont 5 titularisations en Ligue Europa notamment lors des seizièmes de finale face au CFR Cluj.