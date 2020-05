Rodez : Laurent Peyrelade prolonge son contrat jusqu’en 2023

A un an de la fin de son contrat, Laurent Peyrelade suscitait les convoitises de plusieurs clubs. Seulement, l’entraîneur du Rodez AF vient de signer un nouveau contrat, de quoi refroidir les potentiels prétendants.

L’aventure continue pour Laurent Peyrelade

C’est une nouvelle qui va ravir les supporters du Rodez AF. En fin de contrat en juin 2021, Laurent Peyrelade vient de rempiler pour 2 ans et est maintenant lié au club jusqu’en juin 2023. Une prolongation qui réjouit déjà le président du club, Pierre-Olivier Murat, qui a déclaré à Centre Presse :

« C'était dans les tuyaux et cela s'est finalisé la semaine dernière. Il a ma confiance et il me fait confiance, ça s'est donc fait tout naturellement. »

La belle ascension de Rodez avec Laurent Peyrelade

Arrivé en 2015 sur le banc du Rodez AF, Laurent Peyrelade a réussi à redorer le blason du club. Le RAF évoluait à ce moment-là en CFA. A l’issue de la première saison sous les ordres du natif de Limoges, le club devait descendre en CFA 2, avant d’être repéché grâce à la relégation administrative de Luçon. Si l’objectif de la saison suivante était d’éviter la relégation, 5 défaites seulement en 30 matchs leur a permis de dominer ce classement et de remporter le titre de champion du groupe D. La saison suivante se trouve être une nouvelle surprise avec une 4ème place décrochée en National, avant de remporter le titre l’année suivante, avec 14 points d’avance sur le deuxième et ainsi accéder à la Ligue 2 pour la première fois depuis 26 ans. Les championnats étant arrêtés, le Rodez AF finira donc la saison 16ème.

A noter que Laurent Peyrelade a été élu meilleur entraîneur de la saison lors des deux années du club passées en National.