Caen Mercato : Pascal Dupraz donne sa réponse au SC Toulon

Alors que Mourad Boudjellal aimerait acheter le SC Toulon et voudrait voir Pascal Dupraz sur le banc, celui-ci a confirmé ce mardi qu’il sera toujours l’entraîneur du SM Caen la saison prochaine.

Toulon veut Pascal Dupraz

Après une saison calamiteuse (Seulement 1 victoires en 25 matchs en championnat), le SC Toulon a fini dernier de National et évoluera en National 2 l’an prochain. Récemment, les rumeurs de rachat du Sporting par Mourad Boudjellal, qui a récemment cédé le club de rugby du RC Toulon à Bernard Lemaître, se faisaient de plus en plus fréquentes. Pour entraîner cette équipe, l’homme d’affaires de 59 ans désirerait rapatrier Pascal Dupraz dans le club où il a évolué entre 1987 et 1989. Seulement, si l’idée d’un retour pourrait séduire le natif d’Annemasse, celui-ci ne devrait pas quitter le banc du Stade Malherbe de Caen cet été. C’est sur son compte Twitter que Pascal Dupraz est revenu sur un possible départ :

« J’ai rencontré une fois M. Joye, le président du club, alors que j’étais sans club en septembre et j’ai reçu un appel de M. Boudjellal, grande figure du sport en France, il y a quelques semaines. Je souhaite à ce club, dont je suis très attaché, ainsi qu'à tous les supporters de pouvoir retrouver très rapidement la place qu'il mérite au sein du football professionnel français. Je suis sous contrat avec le Stade Malherbe de Caen et pleinement engagé, aux côtés des dirigeants, dans la préparation de la nouvelle saison. »

Si les rumeurs d’un rachat par Mourad Boudjellal avaient de grandes chances de se concrétiser, cet échec pourrait néanmoins lui faire renoncer à acquérir les Azurs et Or.