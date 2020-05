Nantes Mercato : Des nouvelles de la piste Yoann Court

Yoann Court du Stade Brestois est une des cibles du FC Nantes en attaque. Les canaris, séduits par la situation du natif de Carpentras (France), se seraient intéressés à son profil pour le prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Christian Gourcuff intéressé par Yoann Court ?

Désireux de se renforcer en vue de la prochaine saison, le FC Nantes a dressé une liste de cibles à faibles coûts, capables de combler les probables départs de joueurs importants. Si Jean-Charles Castelletto est ciblé pour renforcer la défense centrale, Pedro Chirivella, en fin de contrat à Liverpool en juin prochain, pourrait venir renforcer le milieu nantais. Imran Louza, ciblé par d'autres clubs qui pourraient devoir payer 11 millions d’euros, peut libérer un poste au milieu offensif du FCN.

Toujours dans ce secteur offensif, alors que l’option d’achat de Moses Simon devrait être levée, les canaris songeraient également à Yoann Court. L’attaquant du Stade Brestois sera libre cet été. Intéressant pour sa polyvalence, il a la possibilité de quitter le 14e pour le 13ème de Ligue 1 Conforama. Ce joueur côté à moins de 2 millions d'euros pourrait arriver au FC Nantes gratuitement du fait de la fin de son contrat.

Yoann Court a marqué 3 buts et délivré 7 passes décisives cette saison. Le FC Nantes a donc sondé cette piste à zéro euro, mais rencontrerait quelques difficultés inattendues.

Une tendance pour l'avenir de Yoann Court ?

En effet, malgré l’intérêt porté au joueur de 30 ans, les dirigeants du FC Nantes ne seraient toujours pas passés à l’action avec une offre concrète et aucun contact poussé ne serait véritablement confirmer les intentions qui lui sont parvenues. Yoann Court confiait à L'équipe : « Je me pose des questions. [...] Je me sens bien à Brest donc si le club me fait une offre, je vais l'étudier avec intérêt. »

Aux dernières nouvelles, on se dirigerait vers cette issue. L'inaction de ses courtisans pousse le milieu de terrain à envisager son avenir au Stade Brestois. Des négociations avec dirigeants pourraient rapidement l'amener à signer un nouvel engagement, ce qui mettrait fin à cette timide piste le menant au FCN.