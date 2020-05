Mercato Monaco : Ben Yedder plutôt vers Manchester United ?

Manchester United suit de près Wissam Ben Yedder, l’attaquant de l’As Monaco, pour ce mercato estival. L’international français de 29 ans, annoncé dans le viseur du PSG, pourrait rejoindre le club anglais dans les prochaines semaines, selon ESPN FC.

Mercato As Monaco : Ben Yedder, l'option première de Manchester United

A bientôt 30 ans en août prochain, Wissam Ben Yedder sort d’une excellente saison 2019-2020 stoppée par la pandémie de coronavirus. Il a inscrit 18 buts après son retour à la maison l'été dernier, à la fin de ses trois années prolifiques au FC Séville. L’As Monaco connait des difficultés financières qui pourraient amener les dirigeants à le vendre au meilleur offrant. La situation financière de l’équipe du Rocher est fortement tendue. Un plan de départ d’une dizaine de joueurs serait en élaboration au club.

Wissam Ben Yedder, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024, pourrait donc soulager les finances du club en cas de transfert. L’As Monaco l’avait acheté 30 millions d’euros au mercato de l’été dernier. Il devrait réaliser une grosse plus-value à sa revente. D’ailleurs les courtisans ne manquent pas. En plus du PSG, Manchester United se positionne pour le recruter. Selon ESPN FC, le club anglais qui cherche un attaquant pour cet été, aurait jeté son dévolu sur le Monégasque.

Les recruteurs de ce club aiment le profil de pur finisseur du parisien. Il apporterait quelque chose de différent à ce que font Marcus Rashford et Anthony Martial au club. À ce jour, Manchester United serait même le premier et unique club à avoir concrètement manifesté son intérêt pour le joueur, malgré les rumeurs l’envoyant au PSG. L’As Monaco et l’intéressé attendent de voir ce qu’il se passera au mercato estival, mais tout indique que des négociations ne devraient pas tarder à débuter.

Wissam Ben Yedder moins coûteux que Moussa Dembélé et Osimhen

Outre Wissam Ben Yedder, Manchester United ciblerait aussi Moussa Dembélé, le premier dossier chaud de son futur mercato. Victor Osimhen du LOSC a aussi impressionné les scouts du club, mais le Monégasque devrait être l'option la moins chère des trois.