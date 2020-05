Dijon FCO Mercato : Bryan Soumaré prêté au FC Sochaux

Arrivé libre à Dijon en provenance de l'Olympique Saint-Quentin l'été dernier, Bryan Soumaré va être prêté en Ligue 2 la saison prochaine.

Bryan Soumaré, un an à Sochaux

Avec seulement 15 apparitions toutes compétitions confondues et 379 minutes de jeu en Ligue 1, Bryan Soumaré n'a pas pu bénéficier du temps de jeu escompté. Un an après son arrivée en provenance de l'Olympique Saint-Quentin, le joueur de 21 ans va être prêté au FC Sochaux par le club auquel il appartient et avec lequel il est lié jusqu'en 2022, le Dijon FCO. C'est déjà le deuxième renfort de la semaine acté par le club du Doubs, après le milieu de terrain formé à l'OL, Lilian Perrier.

Bryan Soumaré devra donc valider l'habituelle visite médicale avant de pouvoir intégrer officiellement le FC Sochaux-Montbéliard. S'il est resté sur le banc des remplaçants la majeure partie de la saison, il a tout de même disputé un match de Ligue 1 en entier, c'était le 24 septembre dernier lors de la réception de l'Olympique de Marseille. Ce soir-là, Bryan Soumaré s'était particulièrement montré à son avantage, placé en position de meneur de jeu derrière Julio Tavares et devant le double-pivot composé de Romain Amalfitano et Didier Ndong.