Montpellier HSC : Décision connue pour Laborde et Delort

Quel club pour Gaëtan Laborde et Andy Delort, attaquants du Montpellier HSC, la saison prochaine ? Le président montpelliérain Laurent Nicollin a répondu à cette question sur les antennes de RTL.

Laborde et Delort toujours à Montpellier HSC ?

Le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes. 8e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison, Montpellier HSC a manqué de se qualifier pour la Ligue Europa. Pour les Héraultais, le grand objectif de la prochaine saison sera de finir à une place européenne. Un objectif qui devrait passer par un mercato estival mouvementé. Michel Der Zakarian a besoin de renforcer son effectif pour la saison prochaine.

Or, le Montpellier HSC n’a pas les moyens financiers suffisants pour prétendre à un renforcement quantitatif et qualitatif de son effectif. « On n’aura pas la surface financière pour faire un mercato conséquent », avait avoué le président Laurent Nicollin, toutefois conscient de la nécessité de donner à Michel Der Zakarian les hommes dont il a besoin pour atteindre les objectifs assignés.

A défaut de pouvoir recruter à cause de ses moyens financiers limités, Montpellier HSC devrait garder Gaëtan Laborde et Andy Delort. « Un attaquant de complément avec (Gaëtan) Laborde et (Andy) Delort. Mais sans départ, j’ai une équipe compétitive », a expliqué le dirigeant montpelliérain.

Gaëtan Laborde (26 ans) est sous contrat jusqu’en juin 2022 et Andy Delort (28 ans) a prolongé l’été dernier jusqu’en juin 2023.