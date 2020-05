Arsenal Mercato : Lacazette - Lemar, deal en vue avec l'Atlético ?

Attaquant à Arsenal FC, Alexandre Lacazette intéresse beaucoup l'Atlético Madrid, qui pourraient inclure Thomas Lemar dans la transaction pour récupérer le buteur français.

Alexandre Lacazette à l'Atlético, Thomas Lemar à Arsenal ?

Malgré sa saison décevante avec Arsenal (9 buts en 26 matchs toutes compétitions confondues), Alexandre Lacazette continuerait d'intéresser l'Atlético Madrid, d'après les informations divulguées par AS. Le média espagnol croit savoir que l'ancien attaquant de l'OL est très apprécié des dirigeants rojiblancos. La situation économique actuelle ne permettrait sans doute pas aux Colchoneros de s'attacher le numéro 9 des Gunners, alors les Madrilènes auraient prévu de proposer à Arsenal un échange avec Thomas Lemar, qui voit son temps de jeu de plus en plus rétréci et dont les performances sont de moins en moins bonnes. De plus, le quotidien indique que les Gunners seraient déjà intéressés par une éventuelle venue de l'ancien caennais, ce qui faciliterait l'échange.

Thomas Lemar était arrivé après la Coupe du monde 2018 à l'Atlético en provenance de Monaco, moyennant un chèque de 70 M€. Alexandre Lacazette avait quitté la France un an plus tôt et avait rejoint Arsenal contre 53 M€. Le natif de Lyon, qui fêtera ses 29 ans dans 8 jours, a marqué 47 buts en 118 rencontres avec les Gunners, tandis que Thomas Lemar n'a marqué que 5 buts en 72 matchs avec l'Atlético et n'en a toujours pas inscrit cette saison.