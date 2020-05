OM : Sortie de crise, Pascal Olmeta expose ses solutions

L’ OM est déjà en crise économique et institutionnelle. Pascal Olmeta, ancien gardien de but de l’Olympique de Marseille, pense avoir des solutions pour plus de sérénité au club phocéen.

Pascal Olmeta, prochain directeur sportif de l’ OM ?

Andoni Zubizarreta débarqué du poste de directeur sportif, l’entraîneur André Villas-Boas veut quitter l’OM en guise de protestation de cette décision. Une situation qui expose l’Olympique de Marseille à une implosion alors que le club s’est qualifié pour la prochaine Ligue des champions en terminant 2e de Ligue 1. Pascal Olmeta, dont la passion pour l'écurie phocéenne reste forte, se verrait bien dans la fonction de directeur sportif.

« McCourt ne sait même pas qui on est (les anciennes légendes du club). À l'OM, si tu n'as pas cette puissance, si tu n'es pas un ancien, tu ne peux pas ressentir ce qu'on a ressenti, nous. (...) Moi demain, tu me dis : 'tu deviens directeur sportif à l'OM', je vais dire, je veux ça, ça et ça. Je vais chercher des joueurs chez Francescoli, chez Zidane. Il n'y a pas que le pognon qui compte », a expliqué l’ancien gardien emblématique de l’ OM dans La Provence.

Les conseils de l’ex-portier aux dirigeants marseillais

Pour Pascal Olmeta, les dirigeants de l’ OM devraient nommer quelques anciennes gloires du club dans le staff technique. « J'ai envie de m'impliquer à l'OM, d'être le mec qui fait sourire les joueurs dans le vestiaire. Basile (Boli, ambassadeur du club), il est respecté parce que c'est Basile. Mais il n'est pas craint ! Il faut trois ou quatre mecs qui soient là pour le respect de ce club au quotidien. Tu prends un Amoros et un Mozer pour la partie défensive, Papin pour le secteur offensif. C'est un peu le modèle de Francescoli à River Plate », a-t-il préconisé.

Pascal Olmeta milite également pour le maintien d’André Villas-Boas. Mais en cas de départ du technicien portugais, il estime que l’Olympique de Marseille devrait recruter Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC.