Bayern Munich : Deux saisons de plus pour Manuel Neuer

En bonne voie depuis quelques semaines, la prolongation de Manuel Neuer a été officialisée ce mercredi par son club, le Bayern Munich.

Manuel Neuer prolonge jusqu'en 2023 avec le Bayern

À 34 ans, le gardien du Bayern Munich, Manuel Neuer, a prolongé de deux saisons son contrat qui expirait en 2021. Le gardien bavarois se lie donc jusqu'en 2023, il aura alors 37 ans. Sur le site du club, l'ancien gardien de Schalke 04 explique l'attente de sa décision par la pandémie de coronavirus. "Durant les semaines de la fermeture à cause de la pandémie de coronavirus, je ne voulais pas prendre de décision car personne ne savait si, quand et comment la Bundesliga continuerait. Maintenant que cela a été résolu, je regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Je me sens très à l'aise et chez moi en Bavière. Le FC Bayern est et reste l'une des meilleures adresses du football européen" a déclaré le capitaine de la Nationalmannschaft.

Le président, Karl-Heinz Rummenigge, se dit "très heureux et satisfait que Manuel Neuer, le capitaine du Bayern et le meilleur gardien du monde, ait prolongé son contrat". Depuis 2011, l'international allemand (92 sélections) a gardé les buts du Bayern à 374 reprises. Avant de rejoindre le FC Hollywood, il évoluait avec Schalke dans sa ville natale de Gelsenirchen. Il avait alors pris part à 203 rencontres des Knappen entre 2006 et 2011.