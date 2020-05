ASSE Mercato : La piste menant vers Nampalys Mendy se dégage

Envoyé vers l’ ASSE par les médias britanniques, Nampalys Mendy pourrait effectivement retrouver son ancien entraineur Claude Puel à Saint-Étienne.

ASSE : Claude Puel à l'affût pour Nampalys Mendy

D’après plusieurs sources en Angleterre, dont Leicestershire Live, Nampalys Mendy a coché l’ ASSE parmi ses probables destinations, à l’issue de son contrat à Leicester City, le 30 juin 2020. Il songerait à rejoindre son ancien entraineur à l’OGC Nice et chez les Foxes. Le quotidien régional Le Progrès confirme la tendance, en affirmant que le milieu défensif de 28 ans fait partie des "joueurs suivis" par les Verts.

Claude Puel a récemment déclaré que Saint-Étienne n’a pas les moyens de recruter des joueurs à 4 ou 5 M€. Il serait donc bien inspiré en jouant de sa relation avec le natif de Castres, afin de le recruter sans indemnité de transfert. L’entraineur et manager général de l’ASSE a eu Nampalys Mendy sous ses ordres entre 2013 et 2016 à Nice, puis entre juillet 2018 et février 2019 à Leicester.

Outre le Français formé à l’AS Monaco, les recruteurs stéphanois sont à l'affût de joli coup moins coûteux. Ils lorgnent le jeune attaquant en fin de contrat au PSG, Adil Aouchiche (17 ans), mais également Saïd Arab (19 ans) du Red Star. Il y a aussi Jean-Philippe Krasso (22 ans), le buteur d’Épinal, dont l’officialisation n'est toujours pas faite.