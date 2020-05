Ligue 2 : LFP, l'Assemblée Générale favorable à 22 clubs

La Ligue 2 pourrait se jouer à 22 équipes la saison prochaine. C’est en tout cas le souhait de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel (LFP), selon L’Équipe.

Ligue 2 : Le Mans FC et l'US Orléans maintenus ?

L’Assemblée Générale de la LFP a voté en faveur du passage de la Ligue 2 de 20 à 22 clubs lors de l’exercice 2020-2021, d’après les informations du quotidien sportif. En effet, l’Assemblée a proposé qu’il n’y ait pas de descente en National et que les promus de cette division retrouvent la Ligue 2.

« Réunie en visioconférence, ce mercredi, l'assemblée générale de la LFP a voté en faveur de la Ligue 2 à 22 clubs pour la saison prochaine. Avec 57 % des suffrages, cette disposition est donc adoptée », a informé la source.

Le dernier mot à Le Graët et le Comex de la FFF

Concrètement, Le Mans FC et l’US Orléans resteraient en Ligue 2, en plus des promus de National, précisément Pau et l'USL Dunkerque. La dernière décision appartient maintenant au Comité exécutif (Comex) de la Fédération. Or, le journal croit savoir que Noël Le Graët « a laissé entendre qu'il s'opposera » à la proposition de 22 clubs en L2, lors de l'exercice prochain.

« Il en a en effet la possibilité, car le comité exécutif de la Fédération peut rejeter, s'il le souhaite, le vote de l'AG de la LFP », a expliqué le média. Notons que le RC Lens et le FC Lorient ne sont pas concernés, car ils sont déjà admis en Ligue 1.