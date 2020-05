Manchester City Mercato : David Silva sur le départ ?

David Silva semble avoir fait le tour, du côté de Manchester City. De fait, il souhaiterait changer d'horizon, après 10 ans passés en Angleterre.

Fin imminente entre David Silva et Manchester City ?

Joueur presque légendaire de Manchester City dont il est devenu le capitaine, David Silva n'a pas caché ses envies d'ailleurs, après une décennie passée au club. "Quand je dis une chose, je m'y tiens. Je suis ici depuis dix ans et j'ai accompli ce que je voulais. Le cycle se termine ici mais je garderai toujours ce club à l'esprit. Depuis le premier moment, les gens m'ont traité de façon incroyable. Ici, ils ont un grand respect pour vous, les gens vous admirent. Maintenant, nous avons besoin, ma famille et moi, d'un autre défi", a déclaré le joueur polyvalent dans un live avec MisterChip.

Cependant, l'international espagnol (125 sélections, 35 buts avec la Roja) n'a rien laissé fuiter sur son futur club :"Tout est arrêté, pour le moment il n'y a rien. Ma famille me demande et je réponds que tout est arrêté. Des amis m'envoient des messages, mais ils en savent plus que moi. J'attends que cela soit corrigé", a déclaré celui qui a porté le maillot Citizen à 423 reprises. David Silva semble donc encore ignorer de quoi sera fait son futur proche. Son contrat expire dans un peu plus d'un mois, le 30 juin prochain. Il pourrait donc partir libre.