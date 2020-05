Stade de Reims : Les Rémois font marche arrière pour Zeefuik

Désireux de se renforcer en défense lors du mercato estival à venir, le Stade de Reims aurait débusqué un bon coup aux Pays-Bas. Mais la forte concurrence liée au dossier aurait convaincu les recruteurs rémois de se retirer.

Le Stade de Reims en rétropédalage sur une cible défensive ?

Le Stade de Reims a réalisé un bon parcours cette saison avec une place surprise de 6e de Ligue 1 suite à l’arrêt prématuré de la saison. Pour confirmer ce bon parcours la saison prochaine et pour accroître ses chances de briller en Ligue Europa, le club champenois souhaite se renforcer cet été. Ainsi, Deyovaisio Zeefuik, défenseur du FC Groningue (D1 des Pays-Bas), serait visé par les recruteurs rémois depuis plusieurs semaines.

Mais l’affaire pourrait ne pas être conclue par le Stade de Reims en raison du talent même de Deyovaisio Zeefuik. Selon les informations de L’Union, les prestations du joueur du FC Groningue auraient également séduit le PSV Eindhoven et Southampton. Le média régional signale que face à cette concurrence, le club champenois « a dû renoncer » à la cible « dont le prix d’achat a flambé avec les sollicitations du PSV Eindhoven et de Southampton ».

Mais le Stade de Reims semble avoir déjà trouvé une alternative au dossier Deyovaisio Zeefuik. Toujours d’après la source, les difficultés rencontrées sur la piste menant au joueur du FC Groningue devraient convaincre les responsables champenois de se tourner vers le Malien Fodé Doucouré, joueur de la Pro 2 des Rémois et « dont on dit le plus grand bien ».