Montpellier HSC : Hilton tacle «le comportement des jeunes»

Malgré ses 42 ans, Vitorino Hilton a décidé de prolonger une saison supplémentaire avec le Montpellier HSC. Dans un entretien accordé à RMC Sport ce mercredi, le défenseur central brésilien est revenu sur les secrets de sa longévité, sans manquer d’adresser un message aux jeunes joueurs.

Plus de sodas et de McDo pour Vitorino Hilton

Vitorino Hilton est un phénomène de la nature. A 42 ans, le capitaine du Montpellier HSC a encore les ressources physiques pour poursuivre sa carrière professionnelle qui a commencé en 1999. Avec sa prolongation, le Brésilien, qui a déjà joué 483 matches en Ligue 1, pourrait atteindre la barre symbolique des 500 rencontres la saison prochaine, avant sa retraite qu’il dit préparer déjà. Si l’ancien Marseillais a déjà révélé plusieurs fois les secrets de sa longévité à ce haut niveau de compétition, il en a rajouté ce mercredi dans l’émission Team Duga.

« Ce qui m'a énormément aidé, c'est d'arrêter les sodas et le McDo. J'ai arrêté en arrivant à Montpellier. J'ai vu un énorme changement par rapport à mon corps, j'ai eu moins de blessures musculaires. La nourriture, c'est tout pour un footballeur », a expliqué Vitorino Hilton.

Le quadragénaire peiné par les jeunes joueurs

L’ancien Lensois a également dézingué le comportement des jeunes générations, à qui il est très difficile de faire accepter les bonnes habitudes. « Je vois le comportement des jeunes joueurs aujourd'hui, c'est dur. Leur faire comprendre qu'il faut travailler pour pouvoir durer longtemps, c'est le plus compliqué et le plus dur actuellement », a regretté le natif de Brasilia.