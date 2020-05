ASSE Mercato : Grosse annonce de Yohan Cabaye sur son avenir

Arrivé à l’ASSE l’été dernier, Yohan Cabaye voit son contrat expirer le 30 juin prochain. A 34 ans, le milieu de terrain veut continuer à vivre sa passion à Saint-Etienne ou ailleurs.

Yohan Cabaye ouvert à un départ de l’ASSE

Du haut de ses 34 ans, Yohan Cabaye estime qu’il est encore loin de tirer sa révérence. Aujourd’hui à l’ASSE, le milieu de terrain a pu retrouver du temps de jeu chez les Verts après un passage raté à Al-Nasr aux Emirats Arabes Unis. Alors que son contrat expire le 30 juin, l’ancien parisien veut juste prolonger son plaisir sur le rectangle vert, peu importe le club.

« J'ai envie de poursuivre le foot. Je ne veux pas m'arrêter. Cette période d'arrêt forcé me fait mesurer à quel point c'est ma passion. Le foot me manque énormément. (...) Après, j'ai envie de jouer. Que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs. Mon contrat se termine le 30 juin et il n'y a rien d'arrêté », a déclaré Yohan Cabaye dans un entretien à L’Equipe.

Une prolongation avec l’ASSE ?

L’expérimenté milieu de terrain ne ferme aucune porte. S’il est ouvert à un départ, Yohan Cabaye n’exclut pas une prolongation avec l’ASSE, même si aucun accord n’a encore été trouvé dans ce sens. « On discute, oui. Je ne ferme aucune porte. On est fin mai, les championnats étrangers ne sont pas finis, on verra. Je n'exclus rien », a poursuivi l’international tricolore (48 sélections/4 buts).