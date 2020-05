Stade Brestois : Mathias Autret se confie après son départ

Pas prolongé par le Stade Brestois, Mathias Autret doit se trouver un nouveau point de chute. Le polyvalent milieu de terrain est revenu sur son deuxième passage à Brest et a évoqué son avenir.

Mathias Autret amer après son départ du Stade Brestois

En fin de contrat au Stade Brestois, Mathias Autret n’a pas été conservé par le club finistérien. Celui-ci va donc officiellement quitter Brest le 30 juin prochain. L’ancien capitaine de la Team Pirates nourrit des regrets. Le milieu offensif de 29 ans espérait prolonger son contrat mais est contraint de quitter le club à contrecœur.

« En fin de saison dernière, et au début de celle-ci, j’avais demandé à prolonger. J’étais motivé, le club était partant, et puis ça a traîné (…) Je suis très heureux de mon parcours avec le Stade Brestois, je pars la tête haute. J’aurais aimé que ça continue un petit peu, mais les choses sont ainsi », a confié Mathias Autret interrogé par Ouest France.

Ligue 2, RC Lens, Autret ouvert à tout

Libre de tout contrat, le milieu de terrain est ouvert à tout projet, autant à l’étranger qu’en Ligue 2. « Il y a quelques contacts, mais c’est plutôt calme. J’attends. J’aimerais rester en France, en Ligue 1 idéalement. Mais je ne suis pas contre un gros projet de Ligue 2, et je ne suis pas non plus fermé à un départ à l’étranger », a poursuivi l’ancien brestois. Celui-ci n’exclut pas non plus un retour au RC Lens, tout juste promu en Ligue 1.