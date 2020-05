Coup dur : l'OM, Bordeaux, Losc et l’ ASSE au bord de la faillite ?

L’ OM, l’ ASSE, Lille OSC et les Girondins de Bordeaux seraient au bord de la faillite, selon des informations divulguées par Médiapart. Ces clubs de football français ont durablement été impactés par la crise de coronavirus qui a provoqué la fin prématurée des championnats Ligue 1 et Ligue 2.

OM, l’ ASSE, Lille OSC ou encore Bordeaux en faillite ?

La crise de coronavirus a fait beaucoup plus de dégâts que ne veulent l’avouer les dirigeants des clubs de football français à leurs supporters. L’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux ou encore Lille Osc pourraient déclarer faillite si la LFP ne vole pas à leur secours. En effet, la situation financière des clubs de football français est devenue si difficile qu’une résolution autorisant le directeur général de la Ligue de Football Professionnel, Didier Quillot, à souscrire un prêt garantit par l’État (PGE) français a été signé. C’est un montant de 224,5 millions d’euros, correspondant aux droits TV non perçus par les clubs cette saison à 28 matchs que devrait souscrire l’instance pour renforcer les caisses des clubs.

Déficit record de la LFP pour la saison

Dans ce document révélé par Médiapart, il est indiqué que la LFP pourrait accuser un déficit record. En effet, le résultat de la saison 2020 afficherait un déficit de 541 millions d’euros. Même si les noms des clubs sur les documents sont encore cachés, certains accuseraient des déficits énormes. Le premier club à souffrir de la situation actuelle accuserait -206,3 millions d’euros de déficits. Le deuxième est à -127,6 millions d’euros, le troisième est à -59 millions d’euros et le quatrième de -54,1 millions d’euros de déficit. Au regard des clubs déjà en difficulté financière avant la pandémie de coronavirus, tout indique que l’Olympique de Marseille est le champion de cette liste. Les Girondins de Bordeaux pourraient être les deuxièmes de ce triste classement, suivi de l’ASSE et le Lille OSC.

Pourquoi Jaques-Henri Eyraud annonce des ventes ?

On comprend mieux pourquoi le président de l’ OM Jaques-Henri Eyraud cherche coûte que coûte à vendre pour minimum 60 millions d’euros de joueurs pour renflouer les comptes de l’ Olympique de Marseille.

« Tant que la Direction nationale du contrôle de gestion n’a pas expertisé les comptes de ces clubs, la Ligue se refuse à lever l’anonymat de ceux qui sont le plus en difficulté. Mais selon de très bonnes sources, leur identité ne fait pourtant guère de mystère », peut-on lire dans le document de Médiapart.