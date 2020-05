OL Mercato : Départ de Coupet, la réaction surprise d' Aulas

Jean-Michel Aulas a réagi à l’annonce du départ de Grégory Coupet de l’OL. Las d’attendre une prolongation de sa direction, l’entraîneur des gardiens lyonnais a annoncé qu’il quittait le club. Il va rebondir au Dijon FCO.

Jean-Michel Aulas « surpris » par le départ de Grégory Coupet

Près de deux ans après avoir intégré le staff de l’OL, Grégory Coupet va quitter Lyon. L’ancien entraîneur des gardiens des Gones va poser ses valises au Dijon FCO la saison prochaine. Ce départ semble surprendre Jean-Michel Aulas. Surtout que le président lyonnais assure qu’il comptait prolonger le contrat de Coupet.

« C’est évidemment un sujet traité par Juninho qui va s’exprimer. Nous avons été surpris car l’objectif mercredi était de lui remettre une prolongation pour un an. Il a estimé que l’OL avait trop tardé pour le prolonger. Ce que je sais est qu’il doit partir », a déclaré Jean-Michel Aulas selon les propos relayés par l’AFP. Le président lyonnais se tourne déjà vers l’avenir et le remplaçant de Grégory Coupet.

Le remplaçant de Coupet attendu

« Nous le remplacerons comme d’habitude comme on le fait toujours par si possible quelqu’un qui a toutes ses qualités et d’autres complémentaires », a assuré Jean-Michel Aulas. Quelques heures après l’annonce du départ de Coupet, le nom de Fabrice Grange a été associé à l’OL. L’Equipe présente même l’entraîneur des gardiens de l’ASSE comme « le grand favori » pour la succession de Coupet. Chose que n’a pas commentée le patron des Gones.