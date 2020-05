Ex- OM : Brescia, ça sent le roussi pour Mario Balotelli

Mario Balotelli ne devrait pas aller au-delà de cette saison à Brescia. Le fantasque attaquant italien a encore fait parler de lui jeudi. Il semble plus que jamais proche de la sortie.

Bientôt la fin pour Mario Balotelli avec Brescia ?

Le retour de Mario Balotelli en Italie est en train de tourner au vinaigre. Aujourd’hui à Brescia, l’attaquant de 29 ans est à la peine (5 buts en 19 matches) et ne cesse de multiplier les frasques. Jeudi, la presse italienne révélait ainsi que Super Mario a zappé la séance d’entraînement du jour avec son club. Ce qui pour Football Italia devrait conduire au départ de Balotelli.

Pour le site, la future relégation de Brescia est pour grand-chose dans le comportement de Mario Balotelli. Les Biancazzurri sont actuellement la lanterne rouge de Serie A avec 9 points de retard sur Lecce (18e) à 12 journées de la fin du championnat. Le joueur formé à l’Inter Milan aurait donc désormais la tête à un autre projet. L’attaquant italien ne manquerait pas de courtisans à ce sujet.

Deux nouveaux prétendants pour Balotelli

Le Daily Mail révèle ainsi que les Turcs de Galatasaray et les Brésiliens de Vasco de Gasma suivraient l’Italien. A 29 ans, Mario Balotelli pourrait donc découvrir un quatrième championnat après la Serie A, la Premier League et la Ligue 1. Reste plus qu’à savoir dans quelles conditions l’ancien marseillais va quitter Brescia. Il lui reste encore deux années de contrat avec le dernier de Serie A.