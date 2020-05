RC Lens Mercato : C’est la porte pour Corentin Lemaire

En pleine reconstruction de l’effectif qu’il va présenter en Ligue 1 la saison prochaine, le RC Lens vient de signifier à Corentin Lemaire qu’il ne comptera plus dans ses rangs la saison prochaine. L’attaquant ne découvrira donc pas la Ligue 1 sous les couleurs Sang et Or.

Mercato RC Lens : Pourquoi Corentin Lemaire n’est pas retenu ?

Franck Haise veut mettre toutes les chances de son côté pour remplir la mission qui lui a été assignée de maintenir le Racing Club de Lens en Ligue 1. Pour se faire, il procède à une évaluation minutieuse du niveau des joueurs du club. Il a déjà décidé de se passer des services de Vitor Costa, Mouaad Madri et Guillaume Gillet. Aujourd’hui, c’est au tour de Corentin Lemaire d’apprendre qu’il ne sera pas retenu dans le groupe qui rejoint la Ligue 1. La raison est simple, la Ligue 1 est un niveau au-dessus de la Ligue 2. Corentin Lemaire n’a pas pu arracher une titularisation depuis qu’il a quitté l’équipe B du club pour la première. En 19 matchs de National 2, l’attaquant avait claqué 5 buts, ce qui avait encouragé ses dirigeants à lui donner sa chance avec l’équipe une. Malgré un premier contrat professionnel signé en mai 2019 d’une saison, avec deux autres en option, il n’a pas rassuré sur ses réelles capacités à tenir le choc au plus haut niveau.

Corentin Lemaire quitte bien le RCL

Cette décision de la direction du RCL de se passer de ses services a été rendue publique par Corentin Lemaire lui-même, sur son compte Instagram. Il a posté : « Après 13 années passées au RC Lens, le club ne souhaite pas poursuivre l’aventure avec moi. C’est donc une belle histoire Lensoise, riche d’expériences et de souvenirs qui prend fin. Je garderai toutefois en mémoire, ces belles années passées dans mon club formateur, qui a fait de l’enfant du pays le joueur que je suis. Je tiens notamment à saluer tous les entraîneurs, les dirigeants, le personnel de la gaillette et les supporters qui m’ont suivi durant mon parcours. Après un premier contrat pro, Il est temps pour moi de partir pour un nouveau challenge, relever de nouveaux défis et de mettre à profit tout ce que j’ai appris. Enfin, je souhaite une bonne continuation au RC Lens en ligue 1 pour la plus grande joie de son public extraordinaire et je resterai, dans le cœur un fervent supporter. »