Toulouse : Willy Sagnol opposé au rachat du Téfécé

Alors que 85% du Toulouse FC devrait bientôt passer sous pavillon américain, Willy Sagnol préfère être méfiant à ce sujet et n’oublie pas la situation des Girondins de Bordeaux.

Un rachat par un fond d’investissement ?

Ces derniers temps, les rumeurs d’un rachat du Toulouse FC par RedBird Capital Partners se font de plus en plus fréquentes. Acheté par Olivier Sadran en 2001 alors que le club allait très mal financièrement, le Téfécé a annoncé ce jeudi dans un communiqué, être entré en contact avec le fond d’investissement américain. Cependant, si ce rachat pourrait permettre aux Violets de sortir de la spirale négative dans laquelle ils sont emportés depuis quelques années, Willy Sagnol lui, ne se montre pas très optimiste à ce sujet.

Willy Sagnol reste sur ses gardes

Willy Sagnol s’est exprimé au sujet de ce rachat, faisant un parallèle avec la situation actuelle des Girondins de Bordeaux : « Super, super… Encore des vrais projets solides, basés sur le sportif… On nous dit que King Street gère 20 milliards et c’est le bordel, celui qui arrive à Toulouse ne gère que 3 milliards, on ne peut pas y arriver les gars. Un fonds d’investissement, par essence, il ne veut pas en premier gagner des titres, mais du pognon. Et ils vont te mettre encore un Président qui, la dernière fois qu’il a vu un match de foot, c’était un match de football américain… »