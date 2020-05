PSG : Baisse des salaires, Thiago Silva dit niet à Al-Khelaïfi

L’ambiance est tendue au PSG entre le président Nasser Al-Khelaïfi et Thiago Silva. La direction du club souhaite une baisse des salaires des joueurs pour faire face à la crise, ce que refusent le défenseur brésilien et ses coéquipiers, selon L’Équipe.

Le PSG touché de plein fouet par la crise

L’OM, l’ASSE, les Girondins de Bordeaux et le LOSC frôlent la faillite. Le PSG qui passe pour le club le plus solide de France n’est pas épargné par les difficultés financières. En effet, la pandémie de coronavirus qui a forcé l’arrêt des compétitions a laissé des traces. Le club n’a plus encaissé les millions d’euros hebdomadaires pour sa billetterie depuis l’arrêt du championnat à sa 28e journée. La perte d’une partie des droits télé a fragilisé ses caisses vidées dans le même temps par ses charges domestiques que sont les salaires des joueurs et l’entretien de ses installations. Son président Nasser Al-Khelaïfi n’a eu d’autre choix que d’imiter les autres clubs français et européens qui ont demandé des efforts financiers à leurs joueurs.

Ce que demande le Paris Saint-Germain à ses joueurs

Comme le Real Madrid, le FC Barcelone et même la Juventus Turin, le président du Paris Saint-Germain aimerait un geste de ses joueurs. Il souhaiterait, qu’en plus du plan chômage partiel qui lui a permis d’économiser 16% du salaire net des footballeurs, que ces derniers acceptent de renoncer à une bonne partie de leur salaire des mois de mai et juin. C’est sur ce point que Thiago Silva marque son désaccord vis-à-vis de son président Nasser Al-Khelaïfi. Le capitaine du PSG ne répondrait plus aux appels de son président, une situation nouvelle très moyennement appréciée par le Qatari.

Pourquoi Thiago Silva ne veut rien céder au PSG ?

Arrivé au Paris Saint-Germain le 14 juillet 2012, en provenance du Milan AC contre 42 millions d’euros, Thiago Silva est bientôt en fin de contrat avec le club. Le brésilien aimerait bien prolonger une à deux saisons au Paris SG mais ses dirigeants sont restés muets jusqu’à la fin de la saison décrétée par la LFP. Ne voyant toujours rien venir, le défenseur central est obligé d’envisager son avenir ailleurs qu’au club de la capitale. Faire l’impasse sur près d’un million d’euros, alors que ses dirigeants ne lui montrent aucun signe de garanties, ferme davantage l’esprit du capitaine. Selon L’Équipe, Thiago Silva ne ferait rien pour aider ses dirigeants à convaincre les autres joueurs à faire l’effort financier qu’ils attendent. Cette attitude du capitaine agacerait au plus haut point le président Nasser Al-Khelaïfi.

Thiago Silva est en fin de contrat le 30 juin prochain. Avec cette histoire de négociations mal engagées sur les salaires, son départ semble plus que jamais inévitable.