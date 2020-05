Bordeaux : Benoit Costil évoque un retour en Bretagne

Toujours sous contrat avec les Girondins de Bordeaux, Benoit Costil ne pense pas à un départ. Cependant, le gardien avoue vouloir revenir en Bretagne pour terminer sa carrière.

Benoit Costil à toujours la tête à Bordeaux

Lié aux Girondins de Bordeaux jusqu’en 2022 après sa prolongation en août 2019, Benoit Costil compte bien honorer son contrat avec le club au scapulaire, dont il est le capitaine. Si les girondins sortent d’une saison décevante en terminant à la 12ème place, le portier de 32 ans compte bien aider le club à revenir dans le haut du classement. Malgré cela, le 10ème joueur le plus capé du Stade Rennais (255 matchs) veut revenir jouer dans la région où il a passé la majeure partie de sa carrière.

Benoit Costil veut rejouer en Bretagne

Dans une interview accordée à Ouest France, Benoit Costil est revenu sur son amour pour la Bretagne, et confie vouloir terminer sa carrière là-bas : « Je n’ai pas attendu mon départ de Rennes pour être amoureux de la Bretagne. J’ai grandi à travers cet univers où étant enfant, nos parents nous emmenaient en vacances sur Crozon notamment. Cela s’est amplifié avec Vannes puis ce long passage à Rennes qui m’a marqué. Je voulais avoir un pied à terre en Bretagne. Carnac, que j’ai découvert en stage avec Vannes et Rennes, était le meilleur endroit tant géographiquement que pour les paysages. Et il est acquis que je reviendrai vivre en Bretagne, c’est sûr et certain. C’est la base. Parfois, j’ai même hâte. Mais avant ça, j’aimerais revenir jouer pour un club breton. Je l’espère vraiment. Je reste ambitieux, j’ai envie de durer et d’aller le plus haut possible. »

S’il compte retourner en Bretagne, celui-ci évoque un retour compliqué au Stade Rennais, et n’exclut pas le FC Lorient.