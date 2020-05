Reims Mercato : Les Rémois verrouillent pour Predrag Rajkovic

Après avoir réalisé une saison très convaincante sous le maillot du Stade de Reims, Predrag Rajkovic est sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens. Pourtant, celui-ci ne devrait pas faire ses valises cet été.

Reims ne veut pas céder Predrag Rajkovic

Après une excellente première saison en Ligue 1 Conforama, Predrag Rajkovic est logiquement très convoité en Europe. Courtisé par l’OGC Nice, le FC Séville ou encore l’AC Milan, qui auraient fait du rempart de 24 ans leur priorité à ce poste, il ne devrait pas quitter le Stade de Reims lors du mercato estival. D’après les dernières informations de RMC, le gardien et les dirigeants rémois auraient passé un accord lors de la signature de son contrat, l’engageant à rester au moins 2 saisons avant de pouvoir partir, sauf en cas d’offre d'au moins 20 millions d’euros. Predrag Rajkovic ne serait alors pas retenu et deviendrait ainsi le 12ème gardien le plus cher de l’histoire, détrônant Angelo Peruzzi.

Predrag Rajkovic, l’incroyable rempart rémois

Arrivé en juillet 2019 en provenance du Maccabi Tel Aviv contre un chèque de 5 millions d’euros, Predrag Rajkovic n’a eu besoin que d’une seule saison pour faire sensation en Ligue 1 Conforama. Utilisé à 27 reprises cette saison en championnat, l’international serbe (13 sélections) n’a encaissé que 18 buts, et a réalisé 12 clean-sheet. Une performance remarquable, qui a permis au rémois d’accrocher une très bonne 6ème place, qualificative pour les tours préliminaires de Ligue Europa.