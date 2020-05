OL Mercato : Statu quo pour la prolongation de Memphis Depay

A un an de la fin de son contrat, Memphis Depay est demandé en Europe. S’il est l’un des joueurs les plus importants de l’Olympique Lyonnais, le néerlandais n’a toujours pas prolongé. Interrogé à ce sujet, Jean-Michel Aulas a évoqué un dossier compliqué.

Memphis Depay arrive en fin de contrat

Alors que Memphis Depay est en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2021, celui-ci est convoité en Europe, notamment en Italie où la Lazio Rome, la Juventus Turin et le Milan AC voudraient s’attacher ses services. Si le natif de Moordrecht veut jouer une Coupe d’Europe la saison prochaine, la 7ème place non-qualificative de l’OL rend les négociations compliquées.

Une prolongation ? Pour l’instant rien n’est fait

Dans une interview accordée à l’Agence France Presse, Jean-Michel Aulas est revenu sur la prolongation de Memphis Depay. Pour l’instant, le président des Gones avoue que la situation est au point mort : « Nous sommes toujours sur une position de ses agents qui est de voir si on reprend la saison. Son objectif était de jouer l’Euro qui a été reporté. Il a très envie aussi de disputer le 8e de finale retour contre la Juventus qui a été reprogrammé, si possible les quarts de finale de C1 et la finale de la Coupe de la Ligue. Il se prépare pour être prêt », a expliqué le boss rhodanien. « Il y a aussi la relation que j’ai en direct avec lui. Il m’a toujours dit que si on trouvait un terrain d’entente il serait heureux de prolonger. Pour l’instant, il n’y a pas d’éléments nouveaux. On reste sur les positions antérieures. »