OL : Présidence, Tony Parker dévoile des confidences d'Aulas

Jean-Michel Aulas , président de l'OL, songe sérieusement à faire de Tony Parker son successeur. L’ancien basketteur a dévoilé des confidences du dirigeant à ce sujet.

OL : Aulas vraiment sérieux pour Tony Parker ?

L’idée de Jean-Michel Aulas de faire de Tony Parker son successeur n’est pas un rêve, mais bien une réalité. Dans ses confidences dans L’Équipe, l’ancienne star de la NBA a confirmé la tendance. « On en a parlé tous les deux. C'était bien que ça sorte. Jean-Michel a pu me demander si ça m'intéresserait. C'était génial d'avoir cette discussion avec lui », a-t-il dévoilé. Tony Parker est certes intéressé par le poste de président de l’OL, mais il reconnait qu’il n’est pas encore prêt. « J'ai hâte de continuer à apprendre avec lui sur ces prochaines années et, le jour où il se sentira prêt, j'espère que moi aussi je serai prêt », a-t-il soutenu. Comme il l’avait confié par le passé quand Jean-Michel Aulas avait annoncé sa future intégration dans l’organigramme d’OL Groupe, le patron de l’ASVEL se dit honoré par le projet de ce dernier. « C'est un honneur qu'il pense à moi pour être son successeur », a répété Tony Parker.

Qui est Tony Parker ?

Tony Parker a fait ses débuts professionnels dans le basketball au PSG Racing en 1999 avant de s'exiler aux États-Unis en NBA en 2001. Avant même de mettre fin à sa carrière en juin 2019, il est devenu actionnaire majoritaire et président du club de Basketball ASVEL Lyon Villeurbanne, partenaire de l’Olympique Lyonnais, depuis 2014. TP est également le boss du club féminin Lyon-ASVEL depuis 2017. Il est aussi actionnaire de la franchise américaine de football féminin OL Reign appartenant à Jean-Michel Aulas, et Ambassadeur de l’OL à l’étranger. L’ex-meneur de jeu des Spurs de San Antonio rêve d’être désormais un grand dirigeant du football. Le dirigeant de 38 ans veut promouvoir l'image de l'Olympique Lyonnais, comme le Real Madrid ou le FC Barcelone.