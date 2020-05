OM Mercato : Eyraud passe à l'action pour Alvaro Gonzalez

Prêté à l’OM par Villarreal l’été dernier, Alvaro Gonzalez s’est rapidement imposé dans l’effectif marseillais et ferait désormais l’objet de négociations entre les deux formations.

Alvaro Gonzalez, un joueur clé de l’ OM ?

Arrivé sans grand bruit l’été dernier pour combler le départ d’Adil Rami en défense centrale, Alvaro Gonzalez (20 apparitions en Ligue 1, dont 19 titularisations) est vite devenu le véritable patron de la défense olympienne sous le coaching du technicien portugais André Villas-Boas. Le joueur a également séduit le public du Vélodrome. En retour, l’ancien taulier de l'Espanyol Barcelone est tombé sous le charme de l’OM et souhaite désormais s’inscrire durablement dans le projet phocéen. Pour ce faire, les dirigeants de l’Olympique de Marseille doivent lever l’option d’achat attendue par leurs homologues de Villarreal, soit 8 millions d’euros. Une mission pas aisée dans un contexte d’arrêt prématuré de la saison de Ligue 1, de crise économique et d’incertitudes liées au limogeage d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui a fait venir Alvaro Gonzalez à l’OM.

Un pas des dirigeants olympiens pour le défenseur espagnol ?

Malgré toutes ces difficultés, Jacques-Henri Eyraud et son staff auraient reçu 5/5 le souhait du joueur de 30 ans de s’inscrire durablement à l’ OM. Les responsables marseillais seraient alors passés à l’action pour une levée de son option d’achat. Mais la crise économique, présente à l’OM depuis l’été dernier et aggravée par la pandémie de Covid-19, aurait mis les caisses olympiennes dans le rouge. Les dirigeants phocéens négocieraient donc une baisse de l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez, à en croire Nabil Djellit. « L’OM a contacté Villarreal et tente de faire baisser le prix de l’option d’achat d’Alvaro Gonzalez… », a en effet posté le journaliste de France Football sur son compter Twitter.